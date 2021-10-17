شكرا لقرائتكم خبر عن جايسون موموا يروج لفيلمه الجديد DUNE بجلسة تصوير مع أبطال العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم العالمي جايسون موموا، على الترويج لفيلمه الجديد DUNE بمجموعة من الصور لأبطال العمل السينمائي قبل عرضه رسميا فى الولايات المتحدة الامريكية، حيث نشر مجموعة صور عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام ظهر فيها مع أبطال الفيلم فى أحد الأماكن فى مدينة لندن الإنجليزية.

وطرحت شركة Warner Bros فيديو ترويجيا أخيرا لفيلمها الجديد المنتظر Dune، وذلك قبل وصوله دور العرض الأمريكية يوم 22 أكتوبر الجارى، حيث كشف الفيديو عن بعض اللقطات التشويقية للعمل الجديد.