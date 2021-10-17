"أنا وحبيبي".. ريهام حجاج تنشر صورة مع زوجها في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

شاركت الفنانة ريهام حجاج، متابعيها وجمهورها، صورة لها بصحبة زوجها رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ محمد حلاوة، خلال تواجدهما بمدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت ريهام، الصورة عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا وحبيبي".

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

وكان حفل افتتاح مهرجان الجونة، قد شهد تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد الحفل أيضا حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، دينا الشربيني، منة شلبي، أروى جودة، محمد قبلاوي، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.