نسرين طافش وبسنت شوقي وتارا عماد يتألقن.. 100 صورة للنجوم في رابع أيام مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

تصوير- علاء أحمد:

استقبلت السجادة الحمراء لفيلم "ريش" المشارك في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، الكثير من نجوم الفن الذين حرصوا على مشاهدة الفيلم المصري في رابع أيام المهرجان، مساء الأحد.

ومن هؤلاء النجوم: فدوى عابد، بشرى، طارق الشناوي، إنجي وجدان، جمال سليمان، إنجي علي، سارة عبد الرحمن، منة تيسير، نسرين طافش، مها الصغير، شريف منير، أحمد مجدي، يوسف عثمان، رانيا يوسف، مايان السيد، تارا عماد، زينب غريب، أروى جودة، نيقولا معوض، داليا البحيري، كريم محمود عبد العزيز، أحمد داود، علا رشدي، روجينا، خالد منصور، شادي ألفونس، لبلبة، محمد فراج، بسنت شوقي، محمود الليثي، حسن أبو الروس، خالد سليم، مروان يونس، هالة صدقي، ناهد السباعي، داليا شوقي، علي قاسم، إنجي كيوان، وبسمة وغيرهم.

فيلم "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية، لتكون ثاني جائزة يفوز بها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

وشارك عمر الزهيري في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)