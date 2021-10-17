"عمهم" يُجبر محمد عادل إمام على تغيير لون شعره.. وهكذا علق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أجبر الفيلم السينمائي الجديد "عمهم"، الفنان محمد عادل إمام الذي يقوم ببطولته، على تغيير لون شعره، وذلك من أجل الشخصية التي يقدمها خلال أحداث العمل.

ونشر إمام، الصورة عبر حسابه على إنستجرام، وعلّق: "توكلنا على الله (عمهم).. انتظروا مفاجأة فيلمي الخامس إن شاء الله.. دعواتكم".

ويسجل هذا الفيلم التعاون الثاني بين محمد إمام، والمخرج حسين المنباوي بعدما قدما سويا فيلم "ليلة هنا وسرور" عام 2018.

فيلم"عمهم" بطولة محمد عادل إمام وأمينة خليل ومحمد ثروت وسيد رجب وغيرهم، ومن إخراج حسين المنباوي