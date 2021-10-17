"أخويا الصغير".. أحمد فهمي يوجه رسالة لنجم الأهلي بعد زفافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

حرص الفنان أحمد فهمي، على تهنئة صديقه محمد مجدي "أفشة" لاعب النادي الأهلي بمناسبة زفافه.

ونشر فهمي، صورة تجمعه بـ"أفشة" من حفل الزفاف، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "ألف مبروك لأخويا الصغير وحبيبي أفشة".

ورد أفشة، على رسالته، قائلا: "الله يبارك فيك يا أخويا.. نورتني والله".

واحتفل محمد مجدي أفشة، بحفل زفافه، يوم الخميس الماضي، بأحد فنادق التجمع الخامس، وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الكرة.

جدير بالذكر أن أخر أعمال أحمد فهمي، فيلم "العارف" المعروض حاليا بالسينمات، وهو بطولة: أحمد عز، محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وغيرهم، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج سينرجي فيلمز.