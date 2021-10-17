بعد تعرضه لحادث مروع.. وائل كفوري تريند على "تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتل الفنان اللبناني وائل كفوري، مرتبة متقدمة في قائمة التريند على موقع "تويتر"، عقب تعرضه لحادث سير مروع مؤخرًا.

وتعرض وائل كفوري لحادث مروع على طريق أوتوستراد جبيل، المسلك الغربي باتجاه بيروت، مساء الجمعة، وتم نقله إلى مستشفى المعونات - جبيل للمعالجة، حيث يخضع للفحوص الطبية اللازمة.

وأسفر الحادث عن رضوض (كدمات) في أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بالسيارة التي كان يقودها، حيث اصطدمت بقناة مياه لدى الضغط المفاجئ على الفرامل، ما أدى إلى تدهورها.

وأكد النائب هادي حبيش صديق وائل كفوري، والموجود حالياً إلى جانبه في مستشفى المعونات - جبيل، أن "حالة كفوري الصحية مستقرة، لكنه يعاني أوجاعاً بسبب الرضوض (الكدمات) التي أصابته خلال الحادث، وهي أوجاع ليست بسيطة على مستوى الصدر"، وقال "الحمد لله نجا بأعجوبة".

يذكر أن أخر أعمال وائل كفوري، أغنية على طريقة الديو مع النجمة أنغام وتحمل اسم "برضه بتوحشني"، من كلمات تركي آل الشيخ، ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع نادر حمدي.