بالصور| محمد فراج بصحبة بسنت وروجينا مع ابنتها.. حضور "ريش" بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

شهدت السجادة الحمراء لفيلم "ريش" المشارك في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، حضور الفنان محمد فراج بصحبة زوجته الفنانة بسنت شوقي، الفنانة روجينا مع ابنتها،، والفنان نيقولا معوض، والفنانة داليا البحيري مع زوجها.

كما حضر الفنان أحمد داوود وزوجته الفنانة علا رشدي، الفنانة أروى جودة، الممثلة الشابة مايان السيد التي قامت بتقبيلها، كما تواجد الفنان محمود الليثي وظهر واضعا صورة لفطوطة على ظهر "الچاكيت"، وهي الشخصية التي كان يؤديها الفنان الراحل سمير غانم في الفوازير.

وحرص على الحضور الفنانة رانيا يوسف، الفنانة تارا عماد، وتفاعلت الفنانة لبلبة مع طلبات المصورين على الريد كاربت الخاصة بفيلم "ريش"، وقامت بأداء حركة راقصة، كما قامت الفنانة نسرين طافش باستعراض فستانها على السجادة الحمراء في اليوم الرابع لمهرجان الجونة السينمائي.

وتواجدت المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا على السجادة الحمراء استعدادا لحضورها فيلم "ريش"، المشارك في مهرجان الجونة السينمائي.

والتقطت عدسة الخليج 365 صورا لمها ولنجلها الأصغر، ظهر خلالها وهو يؤدي حركات الملاكمة، بينما كانت تضحك هي، كما حضر، روجينا، وأحمد مجدي، طارق الشناوي، إنجي وجدان، الفنان شريف منير، الفنانة ثراء جبيل، الفنانة دارين حداد، الفنان جمال سليمان، والفنانة بشرى التي قامت بحركات على الطريقة الفرعونية.

فيلم "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية، لتكون ثاني جائزة يفوز بها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

وشارك عمر الزهيري في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.

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