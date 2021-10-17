في يوم تشييع جثمانه.. كرم النجار تريند على جوجل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

احتل اسم السيناريست كرم النجار، مركزا متقدما في قائمة مؤشرات البحث في جوجل، اليوم الأحد.

وشُيّع جثمان السيناريست الكبير كرم النجار، عصر اليوم الأحد، من كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.

وتوفي كرم النجار، أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

ويقام العزاء على السيناريست كرم النجار يوم الاثنين 18 أكتوبر في القاعة الكبيرة بالمبنى الخاص بكنيسة مارمرقس كليوباترا في مصر الجديدة من 6 مساءً.

وكان النجار، قد ساهم بكتاباته في مجموعة من الأعمال منها "الصرخة"، و"الأصدقاء"، وغيرها من الأعمال العديدة مثل مسلسل "لا إله إلا الله".

الراحل كرم النجار خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل (اﻹنسان والجبل) عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم (الصرخة) مع الفنان نور الشريف عام 1991، ومسلسلات (الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور) وغيرها.