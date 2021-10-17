"كان حلمي إني أقابله بس".. أكرم حسني يكشف عن تعاونه مع محمد منير بأغنية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

كشف الفنان أكرم حسني، تفاصيل اللقاء الذي جمع بينه وبين الفنان محمد منير مؤخرا، والتعاون الذي سيجمع بينهما خلال الفترة المقبلة.

وقال أكرم، ببرنامج "راجل و2 ستات": "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وفي أغنية شغالين عليها من كلماتي وألحاني، لما سمعها الكينج عجبته للغاية، فقالي هغني الأغنية دي أول لما أرجع من ألمانيا".

وتابع: "في الماضي كان من ضمن أحلامي فقط أن أقابله وأقعد مع الكينج، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغني لي أغنية من كلماتي ولحني وده إحساس حلو أوي".

وكان الفنان أكرم حسني، حرص على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مؤكدًا في لقاء عبر قناة on e، أن "المهرجان ولد على إيدينا ورأينا التطور الذي يحدث فيه من عام لآخر"، مؤكدًا أنه فخور بالمهرجان وصناعه وسعيد بتواجده هذا العام.

وأضاف، أنه يستعد للمشاركة في مسلسل درامي جديد في رمضان المقبل ويحمل اسم "مكتوب عليا"، وهو مع نفس فريق عمل مسلسل "الوصية" مع السيناريست إيهاب بليبل، ونعمل على الورق الآن ونتمنى اللحاق بالسباق الرمضاني.