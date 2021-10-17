نوال الزغبي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: لهذا السبب تركت متابعة شرين على تويتر

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 10:23 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2021 10:10 مساءً

كشفت الفنانة نوال الزغبي، عن سبب إلغاء متابعتها للفنانة المصرية شيرين على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وقالت الزعبي خلال استضافتها في برنامج “المجهول”، الذي يقدمه الإعلامي رودولف هلال عبر صوت بيروت إنترناشونال: “اكتشفت أن شخصا آخر هو من يدير حساب شيرين عبد الوهاب على تويتر فقمت بإلغاء متابعتها”.

وعبرت الزغبي عن حبها لشيرين، قائلة: كنت اكتب لها دوما لكنها لم ترد علي، إلى أن اكتشفت أنها لا تدير حسابها.

وأكدت أنها لا تعرف سر ابتعاد شيرين عبد الوهاب عن الوسط الفني، لافتة إلى عدم تيقنها من كون زوجها حسام حبيب هو سبب هذا الابتعاد أم لا.

يشار إلى أن نوال الزغبي كانت من أوائل الفنانيين الذين عبروا عن تضامنهم مع شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، بعد ظهور تسريب صوتي لوالد زوجها، الفنان حسام حبيب.