شكرا لقرائتكم خبر عن قبل وائل كفوري.. 5 نجوم تعرضوا لحوادث خطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض عدد من الفنانين لحوادث سير أثناء قيادة سياراتهم كادت أن تودى بحياتهم، إلا أنهم نجوا منها بأعجوبة وكتب الله لهم عمرا جديدا ليواصلوا تقديم عطائهم الفنى لجمهورهم ومحبيهم.

وائل كفورى

تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع فى لبنان وتهشم سيارته ونقل إلى مستشفى معونات جبيل لتلقى العلاج، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة، لاسيّما أن الحادث أسفر عن كدمات فى أنحاء جسده وأضرارًا جسيمة لحقت بسيارته.

وطمأن الصديق المقرب لوائل كفورى، الشاعر حبيب بو أنطون، جمهوره بعد الحادث الذى تعرض له وتهشم سيارته، وغرد على "تويتر" قائلا: ‏‎"وائل بخير شكرا يا عدرا".

شريهان

تعتبر حادثة شريهان من أشهر حوادث السيارات وأكثرها غموضًا بين الفنانين والفنانات، وكان فى عام 1989، حيث تعرضت لحادث تصادم أثناء سفرها من القاهرة إلى الاسكندرية نتج عنه كسور فى ثلاث فقرات بالعمود الفقرى وتشوهات فى أغلب جسدها.

منال سلامة

تعرضت منال سلامة إلى حادث سير كادت تفقد حياتها خلاله، كما كانت تصطحب ابنتها وصديقتها معها بالسيارة.

بعد نجاتها، حكت منال سلامة كواليس تعرضها للحادث، قائلة: "ألف شكر لكل اللى سأل على أنا وبنتي، ربنا رحيم وإحنا كويسين، الحقيقة الحادثة كانت صعبة ومكنتش متخيلة نطلع منها، لكن لسه العمر فيه باقية".

وتابعت: "الحمد لله إن الحادثة كانت قريبة من سيارات الإسعاف لأننا اتنقلنا فى 3 دقايق من غير ما يعرفوا إحنا مين ونقلونا على مستشفى العلمين اللى عملوا معانا الواجب وكل الإجراءات الطبية اللازمة وخلونا نبات ليلة عشان يطمنوا علينا، وأنا بطمنكم أنا وبنتى وصاحبتها بخير، وقدر الله وما شاء فعل"

درة

ونجت الفنانة درة بعد تحطم سيارتها فى حادث سير، أثناء عودتها إلى منزلها بعد الانتهاء من تصوير أحد مشاهد مسلسل "بعد البداية"، الذى عرض فى شهر رمضان 2015، وهو بطولتها والفنان طارق لطفي، وعلقت على خروجها سالمة وإصابتها فقط بكدمات بـ"الحمدلله.

حنان مطاوع

روت الفنانة حنان مطاوع، تفاصيل تعرضها لحادث سير مروع خلال ذهابها لأحد مواقع التصوير، إذ تحطمت سيارتها أسفل سيارة نقل كبيرة كانت تسير بشكل عكسي، وكتبت وقتها على فيسبوك قائلة: "ألف حمد وشكر ليك يا رب اتكتب لى عمر جديد بعد حادث أمس طلعونا من تحت مقطورة بسبب إن سائق المقطورة ماشى عكسي".

سماح أنور

نجت الفنانة سماح أنور من الموت، فى عام 1998، بعد انتهائها من عرض مسرحى قادت سيارتها وخلال الطريق تفاجئت بمضايقات فى رحلتها، فحاولت الإفلات لكن فقدت سيطرتها واصطدمت بعمود إنارة ولم تفق إلا فى اليوم الثالث من غيابها عن الوعى فى المستشفى، وخضعت الفنانة لجراحة واستمرت لسنوات تتعافى من آثار الحادث.