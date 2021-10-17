شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام خيرى مخرج مسلسل "رمضان كريم" الجزء الثانى بدلاً من سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد المخرج إسلام خيرى على إخراج الجزء الثانى من مسلسل "رمضان كريم"، الذي كان مفترض أن يقوم بإخراجه سامح عبد العزيز، حسبما أكد المنتج أحمد السبكى لـ"الخليج 365"، موضحًا أنه جارى تحضيرات العمل حاليًا وكتابة السيناريو، ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء كتابة الـ 15 حلقة الاولى من أحداث المسلسل، وجارٍ ترشيح نجوم ونجمات جدد للانضمام لبطولة المسلسل.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل "رمضان كريم"، خطوطًا درامية جديدة في الأحداث، وظهور أكثر من شخصية جديدة، إلا أن ما يربط الجزأين، أن أحداثهما تدور خلال شهر رمضان.

وعرض الجزء الأول من المسلسل فى رمضان 2017، وحقق نجاحا كبيرا عند عرضه، وضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم روبى وسيد رجب وريهام عبد الغفور والراحل محمود الجندى وغيرهم.