شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الثقافة والمخرج جمال عبد الحميد يقدمان العزاء لأسرة الراحل فوزى فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رموز الثقافة والأدب على حضور عزاء الراحل الدكتور فوزي فهمى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، وأستاذ الدراما والنقد، حيث حضرت منذ قليل وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم وشاركت في تقديم واجب العزاء لأسرة الراحل، وذلك بالإضافة إلى المخرج جمال عبد الحميد، جلال حافظ، فاطمة المعدول، فاطمة فؤاد رئيس القناة الأولى الأسبق، ميرفت إمام مدير برامج المنوعات بالفضائية المصرية، والمخرجة نجوى الشيمي، والفنان محمود عبد الغفار.

أيضًا حضر الفنان التشكيلى الكبير أحمد شيحة، بالإضافة للدكتورة نبيلة حسن، والدكتورة أحلام يونس الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، والإعلامي سعيد أبو جميل رئيس القناة الفضائية المصرية السابق، وهشام عزمي أمين عام المجلس الاعلى للثقافة، وعادل حسني.

وكان عزاء الدكتور فوزى فهمى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، وأستاذ الدراما والنقد، بدأ منذ قليل، ويقف لاستقبال المعزين في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عدد كبير من أسرته في مقدمتهم زوجته الإعلامية القديرة ميرفت سلامة الرئيس الأسبق لقطاع الفضائيات بماسبيرو، وابن شقيقتها الإعلامى محمد السماحى مذيع الفضائية المصرية، وأحمد زيادة ابن شقيقة الدكتور فوزى فهمى، والكابتن طيار شريف سلامة شقيق زوجة الدكتور الراحل.

كما حرص الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، على الوقوف لاستقبال المعزين مع أسرة الراحل وحضر من الفنانين كل من كمال أبو رية ومحمد أبو داود وإيهاب فهمى عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والموسيقار فاروق سلامة، والكابتن طيار كريم سلامة، والروائية الدكتورة سامية رمضان.

كان الدكتور فوزى فهمى قد رحل عن عالمنا ظهر أمس الأول الجمعة عن عمر يناهز 83 عامًا، وتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة.