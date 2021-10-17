شكرا لقرائتكم خبر عن أكرم حسنى: الكينج يستعد لأداء أغنية من كلماتى بعد عودته من ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أكرم حسنى، عن قيام الفنان محمد منير بأداء أغنية من كلمات وألحان أكرم حسنى، قائلا: "كنت عند الكينج محمد منير منذ فترة قريبة، وهناك أغنية شغالين عليها من كلماتى وألحانى، ولما سمعها الكينج عجبته للغاية فقالى هغنى الأغنية دي، وهو في ألمانيا وسيعود وقالى عندما أعود من ألمانيا سأغنى هذه الأغنية".

وأضاف الفنان أكرم حسنى، خلال برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة on، والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن: في الماضى كان من ضمن أحلامى فقط أن أجلس مع الكينج محمد منير، ولكن الآن أنا بتكلم مع محمد منير وسيغنى لى أغنية فهذا شعور جيد للغاية.

وتابع الفنان أكرم حسنى: نستعد أنا والفنانة نيللى كريم لفيلم العميل صفر، ومن الأشياء التي انتظرها بفارغ الصبر انتهاء التصوير لأنى أحب هذا الفيلم للغاية وأعجبت بفكرته ويشرفنى العمل مع نيللى كريم وبيومى فؤاد والفنانة لبلبة.

وقال الفنان أكرم حسنى: كنت بحوش فلوسي كى اشتري شريط حميد الشاعري أو مصطفى قمر أو عمرو دياب أو محمد منير، وكان عندى المزيكا وشرائط الكاسيت حاجة مهمة للغاية.