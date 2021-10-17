شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة وشريف منير ونسرين طافش وروجينا يحضرون عرض فيلم "ريش" بمهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل الفنانون شريف منير، نسرين طافش، ثراء جبيل، سارة عبد الرحمن، مها الصغير، يوسف عثمان، أية سليم، نيكولا معوض وزوجته، لبلبة، زينب غريب، روجينا وابنتها مايا إلى السجادة الحمراء لعرض الفيلم المصرى والذي يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي بمركز الجونة للمؤتمرات.

وكان أول حضور عرض الفيلم بشرى جمال سليمان، إنجى وجدان، دارين حداد، رشا بن معاوية، الناقد طارق الشناوى، أحمد مجدى.

وفاز فيلم "ريش" بالجائزة الكبرى للدورة الـ 60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، ويشارك في بطولته "ريش" دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري.

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375.



