شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات مرتفعة لفيلم The Batman وظهور مميز لـ روبرت باتينسون وزوي كرافيتز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد التريلر الرسمي الجديد لفيلم باتمان - The Batman للنجم العالمي روبرت باتينسون، الذى عرض أمس عبر الصفحة الرسمية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة، على تقييمات عالية، حيث جاء ظهور النجم العالمي باتينسون فى شخصية باتمان الجديدة بشكل مختلف ومخالف للتوقعات.

ووفقًا لتقرير أعدته صحيفة فاريتي، فإن ظهور النجمة العالمي زوي كرافيتز فى شخصية Catwoman، كانت من أبرز اللقطات التى شهدها التريلر الأخير الذي عرضه أمس، ليحمس الجماهير قبل العرض الرسمي للفيلم فى مارس المقبل فى دور السينمات.



The Batma

وكشفت الصفحة الرسمية لسلسلة أفلام Batman، عن التريلر الرسمي الثاني من الفيلم المنتظر بطولة النجم العالمي روبرت باتينسون، والمقرر عرضه فى مارس المقبل، بعد سلسلة من التأجيلات بسبب تفشي جائحة كورونا، ونشرت الصفحة الرسمية عبر تويتر، مقطع فيديو جديد يظهر الكثير من اللقطات والمفاجئات بالإضافة إلى ظهور شخصية catwomen.