شكرا لقرائتكم خبر عن بدء عزاء الدكتور فوزى فهمى.. وأسرته وأشرف زكى والسماحى يستقبلون المعزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل عزاء الدكتور فوزى فهمى الرئيس الأسبق لأكاديمية الفنون، وأستاذ الدراما والنقد، ويقف الآن لاستقبال المعزين في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عدد كبير من أسرته في مقدمتهم زوجته الإعلامية القديرة ميرفت سلامة الرئيس الأسبق لقطاع الفضائيات بماسبيرو، وابن شقيقتها الإعلامى محمد السماحى مذيع الفضائية المصرية، وأحمد زيادة ابن شقيقة الدكتور فوزى فهمى، والكابتن طيار شريف سلامة شقيق زوجة الدكتور الراحل.

ووقف لاستقبال المعزين مع أسرة الراحل، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية، ورئيس أكاديمية الفنون السابق، وحضر حتى الآن من الفنانين كل من كمال أبو رية ومحمد أبو داود وإيهاب فهمى عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، والموسيقار فاروق سلامة، والكابتن طيار كريم سلامة، والروائية الدكتورة سامية رمضان.

كان الدكتور فوزى فهمى قد رحل عن عالمنا ظهر أمس الأول الجمعة عن عمر يناهز 83 عامًا، وتم تشييع الجثمان من مسجد السيدة نفيسة.