شكرا لقرائتكم خبر عن بشري بإطلالة فرعونية ودارين حداد "تجنن" على السجادة الحمراء فى رابع أيام مهرجان الجونة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضرت كل من الفنانة بشرى والفنانة دارين حداد على السجادة الحمراء للفيلم المصري "ريش" والذي يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد فوزه بالجائزة الكبرى للدورة الـ 60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان، وظهرت بشزي باطلالة فرعونية فيما ظهرت دارين حداد باطلالة تونسية.

يعرض مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، اليوم الأحد، الفيلم المصري "ريش" بمركز الجونة للمؤتمرات، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء، والذي يشارك بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة في الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد فوزه بالجائزة الكبرى للدورة الـ 60 لأسبوع النقاد الدولي بمهرجان كان.

فيلم "ريش" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وقد اشترك فى تأليفه مع السيناريست أحمد عامر، ويقدم قصة أم تعيش فى كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذى لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل فى إعادة الزوج، الزوج الذى كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر هذه الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثاً عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغيرٍ قاسٍ وعبثى.

وشارك في بطولة فيلم "ريش" دميانة نصار، سامي بسيون، محمد عبد الهادي، فادي مينا، ابوسفين نبيل، نعيم عبد الملك، محمد صدقي، يوستينا سمير، ناصر جلال، عبدالله، سامية، سيناريو واخراج عمر الزهيري

المخرج عمر الزهيري درس السينما في معهد السينما بالقاهرة، وعمل كمساعد مخرج مع أهم المخرجين المصريين مثل يوسف شاهين ويسري نصر الله، وأخرج فيلمه القصير الأول زفير (2011) وحصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، وفي 2014 قدم عمر فيلمه القصير الثاني ما بعد وضع حجر الأساس لمشروع الحمام بالكيلو 375.