شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير جديدة لـ روجينا قبل مغادرتها مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل النجمة روجينا من تصوير فوتو سيشن جديد، وارتدت فيه فستانا، وظهرت متألقة أثناء حضور فعاليات المهرجان، وذلك قبل مغادرتها الجونة غدًا نظرًا لأنها ترتبط بتصوير أول مشاهد فيلمها الجديد.

وهو الفيلم الذى يحمل اسم "مربع برمودا"، ويجمعها مع الفنان مصطفى خاطر ومن إخراج طارق رفعت.