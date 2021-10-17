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شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة تصوير جديدة لـ روجينا قبل مغادرتها مهرجان الجونة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل النجمة روجينا من تصوير فوتو سيشن جديد، وارتدت فيه فستانا، وظهرت متألقة أثناء حضور فعاليات المهرجان، وذلك قبل مغادرتها الجونة غدًا نظرًا لأنها ترتبط بتصوير أول مشاهد فيلمها الجديد.
وهو الفيلم الذى يحمل اسم "مربع برمودا"، ويجمعها مع الفنان مصطفى خاطر ومن إخراج طارق رفعت.
جلسة تصوير جديدة لـ روجينا بالجونة
جلسة تصوير جديدة لـ روجينا بالجونة
جلسة تصوير جديدة لـ روجينا
جلسة تصوير روجينا بفستان بالجونة
وأضافت، خلال مداخلة مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر": "هو رجل سند وأمان والله أعطاه صحة ووقتا وسرعة من أجل خدمة غيره، وأوقات أشفق عليه بسبب الضغوط التي يتعرض لها، لكنه يكون سعيدا عندما يقدم خدمة لغيره".
وقالت: "الأمر لم يقتصر على النقابة فقط، ولكن الله سخره لخدمة الناس، وهو ربى كوادر كثيرة في الخدمة العامة من محبي الخير ويرغبون في تقديم خدمات لغيرهم، وأي مكان تولى مسئوليته، نوره".
جلسة تصوير لـ روجينا
روجينا بفستان بالجونة
جلسة تصوير جديدة لـ روجينا
جلسة تصوير روجينا بالجونة
جلسة تصوير جديدة لـ روجينا بفستان بالجونة