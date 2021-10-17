شكرا لقرائتكم خبر عن حسن أبو الروس: ما أنفصلتش عن زوجتى ولسة بتابعنى على "إنستجرام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسن أبو الروس، إنه لم ينفصل عن زوجته غادة والى كما ردد البعض، موضحًا في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إنها شائعات ليس لها أي صلة بالواقع، كما أنها لم تلغى متابعته على موقع تبادل الصور إنستجرام، وهو نفس الشيء.

كان بعض المواقع قد نشرت خبر انفصال الفنان حسن أبو الروس، فضلاً عن إلغائه متابعة صفحتها على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام، وهى كذلك، وهو ما نفاه أبو الروس جملة وتفصيلا.

كان الفنان حسن أبو الروس قد طرح على قناته على يوتيوب أغنية بعنوان "فلتت منك"، بمصاحبة النجمة دينا الشربينى، حيث شاركته الغناء، والأغنية من كلمات حسن أبو الروس، وألحان وتوزيع ديزل.