أروى جودة "تريند" على "جوجل" بسبب "السيلوليت".. ما القصة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصوير- علاء أحمد:

احتلت الفنانة أروى جودة، مرتبة متقدمة في قائمة مؤشرات البحث في جوجل، عقب إطلالتها الأخيرة التي ظهرت بها في مهرجان الجونة السينمائي.

وظهرت علامات الترهل "السيلوليت" على ساق أروى جودة بعد إطلالتها بالأمس في مهرجان الجونة.

وتعرضت "أروى" للتنمر من قِبل البعض، وردت على ذلك قائلة: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت، دي حاجة عادية وطبيعية".

وأقيم حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، مساء الخميس 14 أكتوبر الجاري، وشهد الحفل تكريم الفنان أحمد السقا ومنحه جائزة الإنجاز الإبداعي، عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

كما شهد حفل الافتتاح حضور كوكبة من نجوم الفن وصناعه، بينهم: يسرا، منى زكي، دينا الشربيني، منة شلبي، أحمد رزق، أروى جودة، شريف منير، نجلاء بدر، ورانيا يوسف وغيرهم، ومن القائمين على المهرجان: نجيب ساويرس، سميح ساويرس، انتشال التميمي، بشرى، أمير رمسيس، عمر الحمامصي، عمرو منسي، أمل المصري.

الدورة الخامسة بمهرجان الجونة السينمائي الدولي تحمل اسم "سينما من أجل الإنسانية"، وتقام في الفترة من 14 أكتوبر حتى 22 من الشهر نفسه.

تابع تغطية خاصة لمهرجان الجونة السينمائي (اضغط هنا)