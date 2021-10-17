بالصور| نجل السقا يؤدي حركات ملاكمة ووالدته تضحك قبل عرض "ريش" بـ"الجونة السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - الجونة- منى الموجي:

تصوير- علاء أحمد:

تواجدت المذيعة مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا على السجادة الحمراء استعدادا لحضورها فيلم "ريش"، المشارك في مهرجان الجونة السينمائي.

والتقطت عدسة الخليج 365 صورا لمها ولنجلها الأصغر، ظهر خلالها وهو يؤدي حركات الملاكمة، بينما كانت تضحك هي.

واستقبلت السجادة الحمراء، لمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة، في رابع أيام الفعاليات عددا كبير من النجوم ممن حرصوا على حضور فيلم "ريش".

وكان من بين الحضور الفنانة إنجي وجدان، الفنان شريف منير، الفنانة ثراء جبيل، الفنانة دارين حداد، الفنان جمال سليمان، والفنانة بشرى التي قامت بحركات على الطريقة الفرعونية.

فيلم "ريش Feathers" للمخرج عمر الزهيري، جائزة الفيبريسي لأفضل فيلم في المسابقات الموازية، لتكون ثاني جائزة يفوز بها في الدورة 74 من مهرجان كان السينمائي الدولي بعد الجائزة الكبرى في مسابقة أسبوع النقاد الدولي.

فيلم "ريش Feathers" هو أول الأفلام الروائية الطويلة للمخرج عمر الزهيري، وشهد تعاونا إنتاجيا بين فرنسا، مصر، هولندا واليونان، ونال دعما من جهات دولية عديدة خلال مراحل إنتاجه.

وشارك عمر الزهيري في تأليف الفيلم مع السيناريست أحمد عامر، حول أم تعيش في كنف زوجها وأبنائها، حياة لا تتغير وأيام تتكرر بين جدران المنزل الذي لا تغادره ولا تعرف ما يدور خارجه، وذات يوم يحدث التغير المفاجئ ويتحول زوجها إلى دجاجة، فأثناء الاحتفال بيوم ميلاد الابن الأصغر، يخطئ الساحر ويفقد السيطرة ويفشل في إعادة الزوج الذي كان يدير كل تفاصيل حياة هذه الأسرة، هذا التحول العنيف يجبر الزوجة الخاملة على تحمل المسؤولية بحثا عن حلول للأزمة واستعادة الزوج، وتحاول النجاة بما تبقى من أسرتها الصغيرة، وخلال هذه الأيام الصعبة تمر الزوجة بتغير قاسٍ وعبثي.

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