ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير في الجونة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

خضعت الفنانة ياسمين صبري، لجلسة تصوير خلال تواجدها بمدينة الجونة لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة.

ونشرت ياسمين، صورا من الجلسة، عبر حسابها على موقع تويتر، ونالت الصور إعجاب متابعيها.

وكانت الفنانة ياسمين صبري، قد عقدت جلسات عمل مكثفة مع فريق عمل مسلسلها الجديد "حلم ليال"، بعدما تم الاستقرار على السيناريست محمد عبدالمعطي مؤلف مسلسلها "حكايتي" الذي عُرض في رمضان 2019.

وكان أخر أعمال الفنانة ياسمين صبري مسلسل "فرصة تانية" الذي عُرض ضمن سباق دراما رمضان 2020، بطولة أحمد مجدي، أشرف زكي، محمود البزاوي، نهال عنبر، أيتن عامر، هبة مجدي، دياب، محمد داوود، هبة عبدالغني، إدوارد، ومن إخراج مرقس عادل.

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