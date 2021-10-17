أحمد العوضي يمارس تمارين شاقة في "الجيم" (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شارك الفنان أحمد العوضي، جمهوره ومتابعيه، مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهر "العوضي" في الفيديو وهو يمارس التمارين الرياضية الشاقة من داخل "الجيم"، في أحدث ظهور له.

يذكر أن أخر أعمال الفنان أحمد العوضي مسلسل "اللي مالوش كبير" في السباق الرمضاني الماضي 2021.

"اللي مالوش كبير" بطولة النجوم: ياسمين عبد العزيز، محمود حافظ، خالد الصاوي، دنيا عبد العزيز، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري.