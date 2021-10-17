إيمي طلعت زكريا توجه رسالة لوالدها الراحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجهت الفنانة إيمي طلعت زكريا، رسالة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا.

ونشرت إيمي صورة لوالدها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بحبك أوي".

ورحل الفنان طلعت زكريا في 8 أكتوبر عام 2020، إثر تعرضه لأزمة صحية.

يذكر أن أخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذي تم عرضه في السينمات في ديسمبر 2017، وشارك في بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهر وبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد.

ومن جانب آخر، تواصل إيمي طلعت زكريا تصوير فيلم "مجنون بيها"، من تأليف هيثم نبيل، وموسيقى تصويرية أحمد راجح، من إنتاج حسين أمين شركة موڤ، وإخراج عمرو زكي، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي.