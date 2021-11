هل أنت من عشاق الأكشن.. إليك أفضل الأفلام لعام 2021

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - كثيرا ما نبحث عن الأفلام الرائعة والجديرة بالمشاهدة، حيث تتيح أفلام الحركة “الأكشن” لنا، كمشاهدين تحديدا، فرصة رائعة لكي نتخيل كيف ستكون الحياة وهي مفعمة بالمزيد من الإثارة والمغامرة والانفجارات المذهلة.

كما تعد أفلام الأكشن عنصرا أساسيا في استمرار عاصمة السينما الأمريكية هوليوود، خاصة خلال فصلي الصيف والربيع (موسم الأفلام الرائجة)، وذلك لتمتع تلك الأعمال بميزانيات إنتاجية ضخمة، وتحصد مئات الملايين من الدولارات في شبّاك التذاكر على مستوى العالم.

وشهد العام الحالي 2021، تكدسا في قائمة أفلام الأكشن، التي تزخر بالعديد من العناوين التجارية الجذابة المؤجل عرضها منذ العام الماضي، بسبب ظروف جائحة فيروس كورونا، وتسببه في أشهر من الإغلاق والكساد الذي أثّر على صناعة السينما بشكل ملحوظ، ما دفع صناع الأعمال السينمائية إلى طرح إنتاجاتهم على المنصات الرقمية في محاولة لتقليل خسائرهم المالية وإنقاذ ما يمكن إنقاذه.

وكانت النتيجة من ذلك التكدس هو قائمة في صالح المشاهد بكل تأكيد، تتسم بالتنوع وترضي كافة الأذواق، وتجمع بين طياتها أبطالا خارقين، ووحوش عملاقة، وجواسيس، ومطاردات سيارات، فضلا عن عودة وجوه قديمة ومحبوبة بعد غياب سنوات، والتي نستعرض أفضلها بحسب تقييم مجلة “ماري كلير”.

فيلم “Mortal Kombat”

تاريخ العرض: 23 نيسان/ أبريل 2021

الممثلين: لويس تان، جيسيكا ماكنامي، جوش لوسون، تادانوبو أسانو، مهكاد بروكس

لماذا يستحق المشاهدة: يلعب الفيلم الجديد على “النوستالجيا” والحنين إلى الماضي، وهي واحدة من أشهر ألعاب الفيديو في تسعينيات القرن الماضي، التي تتسم بالدموية الشديدة، وتتلخص أحداثها حول صراع بين فريقين طيب وشرير من لاعبي الفنون القتالية، الذي يتسمون بقدرات خارقة.

يشار إلى أنه تم عرض جزأين عن لعبة “كورتال كومبات” في منتصف تسعينيات القرن الماضي، ولكن لم يحقق الجزء الثاني نجاحا يوازي نجاح الأول الذي عرض في عام 1995.

فيلم “F9”

تاريخ العرض: 25 يونيو/ حزيران 2021

الممثلين: فين ديزل، ميشيل رودريغيز، تيريز جيبسون، كريس “لوداكريس” بريدجز، جون سينا، جوردانا بروستر، تشارليز ثيرون

لماذا يستحق المشاهدة: لكونه أحدث أجزاء سلسلة أفلام مطاردات السيارات الشهيرة “Fast & Furious”، لكن من دون مشاركة واحدة من أبطال الرئيسيين، بول ووكر، الذي لقي حتفه في حادث سيارة في عام 2013.

كما أن أحدث أجزاء السلسلة يضم نجوما مخضرمين، مثل الممثلة الحائزة على أوسكار، تشارليز ثيرون، وهيلين ميرن.

وتدور أحداث الجزء التاسع والجديد من “Fast & Furious” حول مواجهة بطل الأحداث المجرم التائب “دوم” وأصدقائه إرهابي دولي يتبين أنه شقيقه المنفصل عنه.

فيلم “Black Widow”

تاريخ العرض: 9 يوليو/ تموز 2021

بطولة الممثلين: سكارليت جوهانسون، راتشيل وايز، راي وينستون

لماذا يستحق المشاهدة: مثلما قدمت شركة “مارفل” أفلاما مستقلة عن أبطالها الخارقين خلال السنوات الماضية، فقد جاء الاختيار على “الأرملة السوداء”، وهي أحد أعضاء فريق “أفنجرز”، والتي تتسم بالغموض الشديد بشأن ماضيها.

ولكن في الفيلم الجديد نتعرف على جذور شخصية العميلة “ناتاشا رومانوف”، وكيفية تحولها إلى مقاتلة عنيفة من الصعب هزيمتها.

وواجه فيلم “Black Widow” أزمة شهيرة، هي قيام بطلته سكارليت جوهانسون بمقاضاة شركة “ديزني” بسبب طرحها للفيلم على منصتها الرقمية “ديزني بلس” بالتزامن مع عرضه في السينمات، وهو ما جعل جوهانسون تزعم أن تلك الخطوة قللت من أرباحها المالية، ولكن توصل الطرفان في النهاية إلى اتفاق مرضي، وتعهدا بمواصلة تعاوناتهما الفنية بالمستقبل.

فيلم “Those Who Wish Me Dead”

تاريخ العرض: 14 مايو/ أيار 2021

الممثلين: أنجلينا جولي، نيكولاس هولت، تايلر بيري

لماذا يستحق المشاهدة: تعود النجمة الأمريكية الحائزة على أوسكار، أنجلينا جولي، إلى الأكشن من خلال ذلك الفيلم، منذ أن أبهرت الجمهور في تلك النوعية بأفلام “Wanted” و”Tomb Raider”.

تجسد أنجلينا جولي دور امرأة تعهدت بإنقاذ شاهد يتعرض للمطاردة من جانب توأم في الغابات بعد أن شهد على جريمة قتل أحد المراهقين.

فيلم “The Suicide Squad”

تاريخ العرض: 6 أغسطس/ آب 2021

الممثلين: مارغوت روبي، إدريس إلبا، جون سينا، فيولا ديفيس، سيلفستر ستالون

لماذا يستحق المشاهدة: عودة مجموعة الأشرار الخارجين عن القانون الذين يتمتعون بشعبية كبيرة من قصص “دي سي” الهزلية إلى الشاشة الفضية مرة أخرى، منذ أن عرض أول فيلم لهم في عام 2016 بعنوان “Suicide Squad”، لكن مع اختلاف أن هذا الفيلم هو “للكبار فقط” لما يحتويه من مضمون للبالغين.

وفي الفيلم الجديد، تستمر الممثلة مارغوت روبي، في تجسيد دور الخارجة عن القانون “هارلي كوين” حبيبة “الجوكر”، بينما يضم أسماء جديدة، مثل نجم المصارعة الحرة، جون سينا، وبطل أفلام الأكشن، سيلفستر ستالون، ولكن بصوته فقط.

فيلم “Free Guy”

تاريخ العرض: 13 أغسطس/ آب 2021

الممثلين: رايان رينولدز، جودي كومر، جو كيري، ليل ريل هوري

لماذا يستحق المشاهدة: أولا لأنه من بطولة رايان رينولدز بطل أفلام البطل الخارق سليط اللسان “ديدبول”، وثانيا بسبب فكرته المجنونة، إذ يجسد رينولدز بأحداثه دور صراف في أحد البنوك يكتشف أنه مجرد شخصية في لعبة فيديو تتسم بالعنف، وهو ما سينتج عنه مزيج من الأكشن وكوميديا الموقف، كما أن الفيلم حاز على تقييم 7.3 من 10 على موقع “آي إم دي بي” السينمائي الشهير.

فيلم “Godzilla Vs. Kong”

تاريخ العرض: 31 مارس/ آذار 2021

الممثلين: ألكسندر سكارسجارد، ميلي بوبي براون، ريبيكا هول

لماذا يستحق المشاهدة: لأنه يشهد على صراع مثير وحابس للأنفاس بين اثنين من أشهر وحوش السينما العالمية على الإطلاق، وهما الغوريلا العملاقة “كينغ كونغ” والوحش الأسطوري “غودزيلا”، ما سيمنح أجواءا مذهلة داخل دور العرض السينمائي، وخاصة في صالات “آيماكس”.

فيلم “No Time to Die”

تاريخ العرض: 30 سبتمبر/ أيلول 2021

الممثلين: دانيال كريغ، رامي مالك، ليا سيدو، بن ويشو، ناعومي هاريس، جيفري رايت، رالف فاينس

لماذا يستحق المشاهدة: يكفي أنه أحدث مغامرات العميل السري البريطاني “جيمس بوند”، كما أنه الظهور الخامس والأخير للممثل دانيال كريغ في الشخصية التي لمع بها وتألق فيها منذ عام 2006، كما أن الفيلم يشهد مشاركة الممثل الأمريكي من أصول مصرية، رامي مالك، والذي يجسد في أحداث الفيلم دور عدو “بوند”، ولا ننسى الكثير من مشاهد الحركة والمطاردات والأسلحة العجيبة لـ”بوند”.

فيلم “Venom: Let There Be Carnage”

تاريخ العرض: 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

الممثلين: توم هاردي ، وودي هارلسون، ميشيل ويليامز، ريد سكوت، ناعومي هاريس

لماذا يستحق المشاهدة: مغامرة جديدة ومثيرة للمحقق التلفزيوني “إيدي بروك” والوحش الفضائي آكل رؤوس البشر المتوغل داخله “فينوم”، وهو إحدى شخصيات عالم “مارفل” السينمائي، وهذه المرة يخوض مواجهة شرسة ضد وحش آخر مثله، فمن سيكون المنتصر؟

فيلم “chaos Walking”

تاريخ العرض: 5 مارس/ آذار 2021

الممثلين: توم هولاند، ديزي ريدلي، مادس ميكلسن

لماذا يستحق المشاهدة: بسبب أحداثه الخيالية، حول كوكب يبدو أن كل النساء توفين على سطحه، بينما تبث أفكار الرجال في هيئة برنامج إذاعي ليسمعها الجميع، كما أن الفيلم يجمع بين توم هولاند بطل أفلام “الرجل العنكبوت” وديزي ريدلي بطلة آخر 3 أفلام من سلسلة “حرب النجوم”.

فيلم “Boss Level”

تاريخ العرض: 5 مارس/ آذار 2021

الممثلين: فرانك جريللو، ميل جيبسون، ناعومي واتس، ميشيل يوه

لماذا يستحق المشاهدة: إذا كنت من هواة أفلام السفر عبر الزمن فهو بالتأكيد اختيار مثالي لك، وتدور أحداثه حول عميل سابق للقوات الخاصة يُحاصر في حلقة زمنية.

كما أن الفيلم من بطولة نجوم من “العيار الثقيل”، مثل ميل غيبسون وناعومي واتس.

فيلم “Gunpowder Milkshake”

تاريخ العرض: 14 يوليو/ تموز 2021

الممثلين: كارين غيلان، لينا هيدي، كارلا جوجينو، ميشيل يوه، أنجيلا باسيت

لماذا يستحق المشاهدة: فيلم نسائي من الدرجة الأولى، تدور أحداثه حول 3 أجيال من النساء يقاومن أولئك الذين يمكن أن يسلبوا كل شيء منهن.

فيلم “Sweet Girl”

تاريخ العرض: 20 أغسطس/ آب 2021

بطولة: جيسون موموا، إيزابيلا ميرسيد، ماريسا تومي

لماذا يستحق المشاهدة: يضم طاقم الفيلم مواهب رائعة مثل جيسون موموا صاحب شخصية البطل الخارق “أكوا مان”، وماريسا تومي، ويتناول قصة رجل ينتقم من وفاة زوجته، بينما يحمي ابنته الباقية على قيد الحياة.

فيلم “Eternals”

تاريخ العرض المقرر: 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021

الممثلين: أنجلينا جولي، سلمى حايك، ريتشارد مادن، كيت هارينغتون

لماذا يستحق المشاهدة: يعتبر هو خليفة أفلام “أفنجرز”، إذ ترغب شركة “مارفل” في الاستمرار بتقديم نفس مغامراتهم ولكن بوجوه وشخصيات جديدة، كما أن الفيلم يشهد على انضمام أنجلينا جولي إلى “عالم مارفل السينمائي”.

وتلعب جولي في أحداث فيلم “Eternals” دور “ثينا” وهي محاربة شرسة تشعر بالراحة عندما تخوض أي معركة، ولديها القدرة على استخدام الطاقة الكونية لتشكيل أي سلاح محمول يمكن أن تفكر فيه.

فيلم “The King’s Man”

تاريخ العرض المقرر: 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021

بطولة: رالف فيانس، جيما أرتيرتون، ريس إيفانز

لماذا يستحق المشاهدة: لأنه ضمن سلسلة أفلام الجاسوسية “King’s Man”، لكن أحداثه تستعرض بدايات المنظمة الاستخباراتية في بريطانيا “كينغز مان”، قبل سنوات عدسدة من ظهور “إيغزي” بطل الأجزاء التي شاهدناها.

فيلم “The Matrix Resurrections”

تاريخ العرض المقرر: 22 ديسمبر/ كانون الأول 2021

بطولة: كيانو ريفز، كاري آن موس، جادا بينكيت سميث

لماذا يستحق المشاهدة: قد يكون الفيلم هو مسك الختام لعام 2021، بعودة أحدث أفلام سلسلة الخيال العلمي والحركة “ماتريكس” بنفس بطليه كيانو ريفز وكاري آن موس، والتي حازت على شهرتها بسبب مؤثراتها البصرية، فما بالك بمشاهدة كيف تطورت بعد مرور 22 عاما منذ عرض الجزء الأول؟

فيلم “Dune”

تاريخ الإصدار المقرر: 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2021

بطولة: تيموثي شالاميت، زندايا، أوسكار إسحاق، جوش برولين، خافيير بارديم، جيسون موموا، ستيلان سكارسغارد، ريبيكا فيرجسون

لماذا يستحق المشاهدة: هو فيلم خيالي ملحمي مقتبس من رواية خيال علمي للمؤلف فرانك هربرت، تدور أحداثه حول ابن عائلة نبيلة مكلف بحماية العنصر الأكثر قيمة والأكثر حيوية في المجرة.