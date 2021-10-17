الفنانة مي كساب تعلن إصابتها بكورونا

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

طلبت الفنانة المصرية، مي كساب، مساء أمس السبت، من جمهورها الدعاء لها بعد إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وكتبت كساب في تغريدة مقتضبة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي إنها أصيبت بكورونا، وطلبت من متابعيها الدعاء لها بالشفاء.

وأصيب العديد من الفنانين بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، كان آخرهم عبد العزيز مخيون، بينما شفا منه يسرا والمخرجة إيناس الدغيدي وأمير كرارة ونجلاء بدر، وتوفي بسببه سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز ورجاء الجداوي.

وكانت مي كساب حازت على إشادة عن أدائها في حكاية “عقبال عوضك”، من المسلسل التلفزيوني “زي القمر”، التي عرضت منذ أسابيع، وتتناول قضية العنوسة.

وقبل عرض مسلسلها، ناشدت مي كساب وسائل الإعلام باستبدال كلمة “عنوسة” بـ”تأخر في الزواج”، من أجل الحفاظ على مشاعر الفتيات.

وحكاية “عقبال عوضك” من مسلسل “زي القمر” من إخراج معتز حسام، ويشارك في بطولته هالة فاخر ومحمد جمعة.