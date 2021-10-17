بالصور.. حفل زفاف إسلامي لابنة بيل غيتس وبتكلفة 2 مليون دولار

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2021 7:38 مساءً

تزوجت جينيفر غيتس، ابنة الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة “مايكروسوفت”، بيل غيتس، أمس السبت، من الشاب المصري، نائل نصار.

ووصلت تكلفة الحفل إلى مليوني دولار أميركي وذلك بحضور 300 ضيف من المقربين للعائلتين.

وأقيم حفل الزفاف في منزل جينيفر (25 عاما) في ويستشستر بمدينة نيويورك الأمريكية، وحضره 300 ضيفا، من أبرزهم جورجينا بلومبرغ، ابنة الملياردير الأمريكي، مايكل بلومبرغ.

وكان حفل أمس السبت هو ثاني احتفالات ابنة بيل غيتس ونائل نصار (30 عاما)، بعدما احتفلا بزفافهما ليلة الجمعة في حفل ديني إسلامي سري، حسبما أفادت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأقيم الحفل الإسلامي الخاص، مساء الجمعة، في حديقة ملكية عائلة غيتس، التي تبلغ مساحتها 142 فدانا في شمال سالم في نيويورك.

وفي حدود الخامسة عصرا، تم إعلان نائل وجينيفر رسميا كزوج وزوجة.

وبعد حفل الزفاف، السبت، رقصت جينيفر ووالدها بيل على أنغام “Can You Feel The Love Tonight”.

وقبل سنة من الآن، عرض نائل الزواج من جينيفر، بعد قصة حب طويلة. ونشر الاثنان على حسابيهما على إنستغرام صورة لهما، فيما كانت جينيفير تضع خاتما ماسيا كبيرا، وقد بدت متفاجئة ومتأثرة بعرض الزواج.

وبحسب الصحيفة، فإنه كان من المقرر أن تؤدي فرقة “كولدبلاي” المشهورة حفل الاستقبال، وكذلك الموسيقي الشعبي، هاري هدسون.

وقالت ليندا دوبري، التي تسكن شمال المزرعة التي تملكها العروس: “يمكنني سماعهم هناك، الآن يجرون استعدادات اللحظة الأخيرة..اعتقدت أنني سمعت الفنان العالمي مايكل ببليه يغني، لكن ربما كان مجرد تسجيل..كانت شاحنات التوصيل تنزل على الطريق طوال الصباح “.

وتخرج الشابان من جامعة ستانفورد العريقة، كما أن علاقتهما بدأت في أوائل 2017، ويتقاسمان العديد من الهوايات، مثل الولع بالخيول وسباقات الفروسية.

وُلدت جينفر عام 1996. والدها هو بيل غيتس ووالدتها مليندا. في 30 يناير 2020 أعلنت عن موافقتها الزواج من المليونير المصري نايل نصار. نايل مصري الجنسية وُلد في مصر ونشأ في الكويت. وهو خريج جامعة ستانفورد، كان له دوراً رئيسياً في تأهل مصر أولمبياد طوكيو 2020، كأول تأهل لها منذ 60 عاماً. كما شاركت جينفر في مسابقات ركوب الخيل الاحترافية.

يشار إلى أنه قصة حب نايل وجينيفر أخذت حيزاً كبيراً من اهتمام المتابعين المصريين والعرب، على مواقع التواصل الاجتماعى، لاسيما أن الثنائى ظهرا خلال الفترة الماضية بشكل ملفت على إنستغرام، بخلاف زيارتهما للأهرامات، حيث سبق وأن نشر نايل نصار، نشر صورة تجمعه بصديقته جينيفر، وذلك بمناسبة عيد الحب،، حيث ظهرت جينيفر وهي تقبله، وعلق على الصورة قائلاً “عيد حب سعيد كل عام” وكانت جينيفر اختارت زياتها للأهرامات م