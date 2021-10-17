بالفيديو: ما هو سر حصول الإعلان الجديد لفيلم “باتمان” على ملايين المشاهدات؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 17 أكتوبر 2021 07:23 مساءً - منذ 4 ساعات

آخر تحديث: 17 - أكتوبر - 2021 4:24 مساءً

طرحت شركة “وارنر براذرز” الأمريكية، أمس السبت، الإعلان الثاني والجديد من فيلم “ذا باتمان”، وهو أحدث إضافة سينمائية لمكافح الجريمة الشهير “الرجل الوطواط”.

واستطاع الإعلان أن يحصد أكثر من 11 مليون مشاهدة إلى هذه اللحظة، وذلك بعد ساعات من طرحه على موقع “يوتيوب” للفيديوهات، وهو الأمر الذي فسرته بعض المواقع أن “باتمان” الجديد تم تقديمه بصورة مغايرة تماما لظهوره في كل الأفلام السابقة.

“باتمان” أكثر قتامة

وذكر موقع “ذا فيرج” أن الإعلان الجديد قدم “باتمان” بشكل أكثر قتامة وأكثر ثراء مقارنة بأي نسخة ظهرت على الشاشة الفضية من قبل.

أعداء “باتمان”

كما يكشف الإعلان ولأول مرة نظرة واضحة لأعداء “باتمان” الذي يواجههم في أحداث الفيلم، وهم كولن فاريل في شخصية “البطريق” وزوي كرافيتز في دور “المرأة القط” وبول دانو في دور “ذا ريدلر”.

ومن الملاحظ أنه تم تقديم “ذا ريدلر” بصورة مغايرة لشهرته في قصص “دي سي” الهزلية كمجرد صانع للألغاز، إذ بدأ وكأنه قاتل متسلسل مخيف.

بطل الفيلم مفاجأة؟

سبب آخر قد يكون وراء حصد الإعلان الجديد لفيلم “ذا باتمان” ملايين المشاهدات خلال ساعات، وهو تضمنه المزيد من المشاهد الواضحة للممثل، روبرت باتنسون، وهو في حلّة “الرجل الوطواط” بصورة جعلت بعض النقاد يتوقعون أن يمثل مفاجأة وقت عرض الفيلم في دور العرض السينمائية.

وفيلم “ذا باتمان” من إخراج مات ريفز، الذي شارك في كتابة السيناريو الخاص به، وسيعرض في 4 مارس/ آذار 2022، بعد عدة تأجيلات بسبب ظروف فيروس كورونا.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم “ذا باتمان” أول ملصقات دعائية رسمية له بالتزامن مع طرح إعلانه الترويجي الجديد.