شركة مستحضرات تجميل تستغل صورة ل ” أروى جودة ” لترويج علاج للسيلوليت

كتب امير فتحي في الأحد 17 أكتوبر 2021 06:50 مساءً - نشرت إحدى شركات مستحضرات التجميل إعلانا لمنتج خاص بها يستخدم في علاج السيلوليت مستغلا في ذلك صورة للفنانة ” أروى جودة ” من إطلالتها بثالث أيام مهرجان الجونة السينمائي .
والتي ظهرت بها أروى جودة وعلى قدمها اليمني آثار السيلوليت .. وكتبت الشركة في تعليقها على الصورة للترويج لمنتجها : ” مهرجان الجونة والسيلوليت .. عملنالك مجموعة خاصة بالسيلوليت علشان رجليكي تبقى حلوة وناعمة .. اسألوا عن المجموعة في الرسايل ” .
وعلقت أروى جودة على هذا المنشور معربة عن إنزعاجها من استغلال صورتها فقالت : ” أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية ” .
وتابعت في تعليق آخر : ” ده غير إن ميصحش تستعملوا صورتي أو صورة أي حد بدون استئذان ” .. وعلى الفور قامت الشركة بحذف الإعلان والتعليقات .
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