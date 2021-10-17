طرح تريلر جديد لفيلم روبرت باتينسون المنتظر The Batman

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت شركة الإنتاج Warner Bros المقطع الدعائي الرسمي لفيلمها القادم The Batman، والذي من المفترض أن يكون متاحًا رسميًا في دور العرض في 4 مارس 2022، حيث تم الكشف عن الملصق الرسمي الأول، عبر تويتر وإنستغرام، والذي يتضمن الملامح الأولى للفيلم، بعد سلسلة طويلة من التأخير بسبب وباء كورونا الذي أثر بشكل كبير على صناعة السينما.

وجاء الملصق الرسمي للفيلم، بطولة “روبرت باتينسون”، على شكل البدلة الجديدة للشخصية الشهيرة “باتمان” وفي الخلفية اللون الأحمر بالكامل، في إشارة إلى الأحداث الدموية التي ستجري في الجزء التالي من العمل المقرر عرضه في مارس 2022 في دور السينما.

ويُظهر المقطع الدعائي “باتينسون” وهو يقوم بالقضاء بشكل منهجي على الأشرار على الرغم من تفوقهم في العدد، كما أن بدلته الخاصة تمتص عدة رصاصات.

تثير اللقطات نسخة قاتمة وعنيفة من “باتمان”، حيث يقول صوت “باتينسون” عن إشارة “بات”: “الخوف هو أداة. عندما يضرب الضوء السماء، فهذه ليست مجرد مكالمة. إنه تحذير “.

يقوم بأداء الفيلم بجانب “روبرت باتينسون”- “باتمان”- “زوي كرافيتز” في دور كاتوومان، “بول دانو” في دور “ريدلر” ، والعديد من الأسماء المعروفة في هوليوود، مثل “آندي سيركيس” في دور “ألفريد”.