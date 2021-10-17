أبرزهم تايلور سويفت.. مشاهير يُجيدِون الحرف اليدوية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قبل الدخول إلى عالم الشهرة، امتهن العديد من نجوم هوليوود المهن الحرفية، وكانوا يُجيدونها بشكل كبير، ومنهم من يتخذها كهواية في أوقات فراغهم ويُخرجون فيها كامل طاقاتهم.

ومن خلال التقرير التالي نكشف عن أبرز النجوم الذين يُجيدون الحرف اليدوية، ومنهم من اتخذها مهنة قبل الشهرة:

جورج كلوني

بعد سنوات طويلة من حياة العزوبية أصبح النجم الشهير جورج كلوني يفعل كل شيء يستلزمه منزله بعد الزواج بنفسه، من إصلاحات يدوية، واستغل كلوني أوقات الحظر والإغلاق في تنفيذ كل شيء يتطلب مهارات يدوية مثل طلاء خشب الأثاث في المنزل، ووضع السياج حول مكان الكلاب في ساحة المنزل.

هاريسون فورد

دخل الممثل الأميركي الشهير هاريسون فورد عالم هوليوود من مهنة النجارة التي كان يعمل بها قبل الشهرة، وذلك بعد أن استعان به المخرج فرانسيس فورد كوبولا لتنفيذ بعض الأعمال التوسعية في مكتبه، ومن هنا بدأت رحلة هاريسون في عالم هوليوود.

تيم ألين

يمتلك الممثل الأميركي تيم ألين العديد من المهارات والحرف اليدوية، وكانت حرفته اليدوية هي طريقه للدخول إلى عالم هوليوود، ويشتهر ألين بحبه للسيارات وأيضاً القيام بالإصلاحات والتعديلات المنزلية، ولا يستطيع الابتعاد عن صندوق العِدد والأدوات أغلب الأوقات.

ويليام ميسي

يمتلك الممثل الأميركي ويليام ميسي حرفة النجارة، وكان مازال يمارسها أثناء تصويره فيلمه الشهير The Shameless وكان ويليام يصنع أوعية خشبية جميلة.

تايلور سويفت

تُجيد المغنية الشهيرة تايلور سويفت حرفة التطريز في الأوقات التي لا تمارس فيها سويفت هواية الخبز تقوم بالتطريز، خاصة خلال فترة العطلات.

تيرنس هوارد

يقول الممثل الأميركي الشهير تيرنس هوارد إن الرجال يجب أن يعملوا بأيديهم، وكان يعمل بمهنة النجارة على غرار النجم هاريسون فورد، ويؤكد هوارد أن هذه المهنة كانت مصدر سعادته.