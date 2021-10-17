بدلة خالد سليم المرصعة بالألماس تثير الجدل.. وهذا ثمنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استطاع الفنان المصري، خالد سليم، أن يكون له حضور مثير للجدل في مهرجان الجونة السينمائي، الذي تقام فعاليات دورته الخامسة حالياً، ليصبح صاحب الإطلالة الأغلى في مهرجان الجونة، من خلال البدلة التي ارتداها.

وأطل سليم ببدلة باهظة الثمن، حيث ارتدى جاكيت مطرزاً بالألماس، ونسق معه قميصاً باللون الأبيض، وحذاء أسود، وكان خالد بذلك أول فنان مصري يرتدي أول بدلة رجالي مرصعة بالألماس.

من جانبها، كشفت المصممة التي صممت تلك البدلة، وهي مصممة الأزياء مارجو حنا، من خلال منشور عبر خاصية “ستوري”، في حسابها على موقع “إنستغرام”، أن سعر الألماس في جاكيت بدلة خالد سليم تجاوز المليون دولار، ليكون بذلك حصد لقب أغلى إطلالة في مهرجان الجونة.

وكتبت حنا، قائلة: “الحمد لله تصميم أول بدلة رجالي في مصر مرصعة بالألماس، يتجاوز سعر هذا التصميم مليون دولار”، كما نشرت فيديو عبر حسابها في “إنستغرام”، كشفت فيه كواليس تصنيع تلك البدلة وتصميمها.

وخطف خالد سليم، وزوجته، الأنظار إليهما على السجادة الحمراء في ثالث أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، وظهر الثنائي بإطلالة رومانسية، فارتدى خالد سليم بدلة سوداء ذات زراير نحاسية، بينما ارتدت زوجته فستاناً أحمر جريئاً بفتحة ساق وقصة وان شولدر.

في السياق، قال خالد سليم، على هامش حفل افتتاح الجونة السينمائي، إن البدلة مرصعة بالألماس الحر زنة 80 قيراطاً، وهي باللونين الأبيض الأسود. وأشار إلى أنه اقترب من انتهاء تصوير فيلمه السينمائي الجديد “في القلب”، بمشاركة نسرين طافش، وإنجي كيوان، فهو رومانسي به عدة أغانٍ، وتم تصوير 6 أيام في القاهرة، و3 في دبي وتتبقى 3 أخرى في القاهرة، ويتم الانتهاء من التصوير.