حسين الجسمي ومشاهدات بالملايين.. “دق القلب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تواصل أغنية “دق القلب” للنجم الإماراتي حسين الجسمي رحلة النجاح والتقدم بعد تحقيق الأغنية أكثر من 3.7 ملايين مشاهدة على قناة “الجسمي” الرسمية في موقع يوتيوب.

وتحتل أغنية “دق القلب” منذ صدورها المراتب الأولى في قائمة ترند الموسيقى على “يوتيوب”، محققة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل.

وأغنية “دق القلب” باللهجة العراقية، من كلمات كلمات رامي العبودي وألحان الفنان العراقي نور الزين وتوزيع حسام كامل.

وحرص عدد كبير من محبي حسين الجسمي من مختلف أنحاء العالم على التفاعل مع جديده وتهنئته، فتلقى سيلاً من التعليقات التي أثنت على أدائه للأغنية، وتصدّر هاشتاغ ”#دق_القلب” الترند على موقع “تويتر” في العراق والإمارات والسعودية ولبنان والأردن والمغرب وتونس ومصر وعدد من البلدان العربية.