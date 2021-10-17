إختراق حساب عمرو أديب على “تويتر”.. هذا ردّ فعله

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الإعلامي عمرو أديب، عن تعرض حسابه علي موقع التغريدات الشهير “تويتر” للاختراق.

وكتب على حسابه قائلاً: “لكل من يهمه الأمر، تعرض حسابي للهجوم لكن حتى الآن ليس هناك أضرار تذكر وأقوم الآن باللازم من أجل تأمينه. فقط أرجو الحذر من أي مشاركات باسمي في الساعات القادمة والله الموفق”.

وكان عمرو قد علق على كواليس انقطاع الأضواء والكهرباء أثناء صعود الفنان محمد رمضان على المسرح لإحياء حفل افتتاح مهرجان الجونة.

وأوضح اديب خلال تقديمة برنامج “الحكابة ” المذاع على قناة “MBC مصر”، أنه بعد أن قدم محمد رمضان أغنية “جو بنات” في حفل افتتاح مهرجان الجونة، فوجئ بالفنانة بشرى تنهي خلافها معه وأهدته باقة من الورود، فقبل جبين بشرى وقال لها “الصلح خير”، وعندما حاول أن يلقي كلمة، تم قطع الأضواء والكهرباء عليه بشكل مفاجئ.

وتابع: “لاحظ عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي، تجاهل عدد من نجوم الفن والحضور لمحمد رمضان، أثناء تقديمه أغنيته “جو البنات” على المسرح، ولجأ بعضهم للنظر في هواتفهم، وفور هذا التصرف انتقدهم رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنهم يرون أن الفنان محمد رمضان نجح في استفزازهم والسيطرة على الأجواء بخفة ظله”.