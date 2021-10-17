شكرا لقرائتكم خبر عن نجلاء بدر عن فستانها بالجونة: زوجى قالى "إيه القمر ده" والأجانب مش أحسن مننا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة نجلاء بدر لـ"الخليج 365"، إنها لم تكن تسعى وراء تصدر التريند فى المهرجان، ولكن ما حدث كان صدفة غريبة بالنسبة لها، مؤكدة أن زوجها عندما شاهدها للوهلة الأولى قال لها "إيه القمر ده".

وأضافت نجلاء بدر قائلة: "من المؤكد لو كان الفستان به أى جدل أو جرأة، كان زوجى سيمنعنى من ارتدائه، وبالتالى زوجى شجعنى، وأكد لى أن الفستان مناسب لتلك المناسبة".

وعن الإنتقادات والجدل الذى أحدثه فستانها على السوشيال ميديا، قالت نجلاء بدر: "لا أعرف، لماذا الناس تضع لبعض السلبيات على فساتين الفنانات، علما بأن نجمات العالم يرتدين ملابس غريبة فى المهرجانات، ولا هما الأجانب أحسن مننا".

كانت الفنانة نجلاء بدر قد انتهت مؤخرا من تصوير مشاهدها في فيلم "المحكمة" مع المخرج محمد أمين، والفيلم تأليف أحمد عبد الله، ويتولى بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم غادة عادل، محمود عبد المغنى، فتحى عبد الوهاب، صلاح عبد الله، جميلة عوض، نجلاء بدر، أحمد خالد صالح، كريم عفيفى، محمد مهران، أحمد داش، مايان السيد، عارفة عبد الرسول وسليمان عيد وعدد آخر من الفنانين.