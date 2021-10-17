لطيفة تكشف عن أحدث أغانيها "أشرف الأعراب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشفت الفنانة التونسية لطيفة عن أحدث أغانيها الجديدة "أشرف الأعراب".

ونشرت "لطيفة" بوستر الأغنية، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "قريبًا، محمد أشرف الأعراب، من كلمات الإمام البوصيري".

وطرحت لطيفة أغنية "الأستاذ"، عبر حسابها الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من ‏كلمات تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، توزيع وسام عبد المنعم، ميكس وماستر هاني محروس.

يذكر أن لطيفة طرحت مؤخرا أغنية بعنوان "خليني" عبر قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات ياسين الحمازوي، وألحان أمين القلسي.