محمد رمضان ينشر فيديو من حفله في شرم الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان محمد رمضان صورة ومقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من حفله الذي أحياه في مدينة شرم الشيخ 15 أكتوبر الجاري.

وعلق "رمضان"، :"من أقوى حفلة في شرم الشيخ".

ومن ناحية أخرى طرح محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية "ثابت"، عبر قناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

كان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "موسى" بطولة سمية الخشاب، سيد رجب، رياض الخولي، ومن إخراج محمد سلامة.

الفنان محمد رمضان تعاقد مؤخرا على تقديم أول حفل غنائي له في العراق، ويستعد للمشاركة في الحفل المقام في دبي يوم 28 أكتوبر الحالي.