خيري بشارة يكشف أسباب رفضه إخراج فيلم "إسماعيلية رايح جاي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

بعد 24 عاما من تقديم فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، كشف المخرج خيري بشارة أسباب اعتذاره عن تقديم العمل رغم إعجابه ببعض تفاصيل الفكرة عندما عرضها عليه بطل الفيلم الفنان محمد فؤاد.

المخرج خيري بشارة عبر صفحته في موقع فيسبوك، كشف كواليس عرض فكرة الفيلم عليه، وكتب :" فيلم إسماعيلية رايح جاي، ذات مساء من عام ١٩٩٦ زارني محمد فؤاد في بيت أمي وكنا قد قدمنا معاً فيلم إشارة مرور بطولته مع ليلي علوي، كان هدف الزيارة التي امتدت إلى شروق شمس اليوم التالي أن يحكي لي فيلمه القادم كي أتحمس لإخراجه".

وتابع: "ولم يكن محمد فؤاد يعلم قراري بالتوقف عن صنع الأفلام، وحين انتهى من حكاوي فيلمه الذي يحوي بعضاً من سيرته الشخصية تطلع نحوي منتظراً القرار، علقت أن ما حكاه به ما أعجبني مخلوطاً بلحظات من أفلام أبيض وأسود قديمة، الذي أحببته فقط كان صدق تفاصيل حياته الخاصة".

المخرج خيري بشارة أضاف: "وإنني لست المخرج المناسب للفيلم، وقد أكون سبباً لسقوطه، ظهر الإحباط بعض الشيء علي وجه محمد فؤاد، ولكنه من المؤكد أنه امتدح أمانتي معه بعد النجاح الكبير للفيلم… فيلم إسماعيلية رايح جاي".

يذكر أن الفنان أحمد السقا، أشار إلى فيلم "إسماعيلية رايح جاي"، خلال خلال تكريمه في حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي، وقال :"السينما بعد 67 كان فيه ضيق خلق لصناعة السينما لغاية في أواخر التسعينيات، جه اسماعيلية رايح جاي و صعيدي في الجامعة الأمريكية، حصل طفرة كبيرة على مستوى التكنولوجيا ودور العرض والامكانيات والقدرات، السينما نجحت بالعرض، الموضوع اختلف تماما كنت من المحظوظين وسط كوكبة من النجوم نكون جزء من هذا النجاح والطفرة".

فيلم "إسماعيلية رايح جاي" قصة وبطولة محمد فؤاد، وسيناريو وحوار أحمد البيه، وشارك في البطولة محمد هنيدي، وخالد النبوي، وحنان ترك، ومن إخراج كريم ضياء الدين.