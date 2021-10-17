انتهاء صلاة الجنازة على كرم النجار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

انتهت منذ قليل جنازة السيناريست الكبير كرم النجار، من كنيسة مارمرقس بمنطقة مصر الجديدة.

وتوفى السيناريست والكاتب الكبير كرم النجار، أمس السبت، بعد صراع مع المرض.

وكشف الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن موعد ومكان جنازة الراحل كرم النجار.

وكتب منير مكرم، عبر خاصية القصص القصيرة، على هاتفه ببرنامج "واتس آب"، :"صلاة الجنازة بكرة الأحد 17 أكتوبر في مارمرقس كليوباترا، مصر الجديدة الساعة 12 ظهرًا، والدفنة بالمحلة الكبرى 4 عصرًا".

وأضاف :"العزاء يوم الأثنين 18 أكتوبر في القاعة الكبيرة بالمبنى الخاص بكنيسة مارمرقس كليوباترا، مصر الجديدة من 6 مساءًا".

وكان النجار، قد ساهم بكتاباته في مجموعة من الأعمال منها "الصرخة"، و"الأصدقاء"، وغيرها من الأعمال العديدة مثل مسلسل "لا إله إلا الله".

الراحل كرم النجار خريج كلية الحقوق من جامعة الإسكندرية، وكانت بدايته من خلال مسلسل (اﻹنسان والجبل) عام 1969، ليقدم بعدها عشرات الأعمال مابين السينما والتلفزيون، ومن أبرز أعماله فيلم (الصرخة) مع الفنان نور الشريف عام 1991، ومسلسلات (الرقص على سلالم متحركة، الأصدقاء، بابا نور)