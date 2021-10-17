"حلم من أحلامي تحقق".. المنشد مصطفى عاطف بعد تقديمه أنشودة "قمر سيدنا النبي" بإحتفالية المولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

أعرب المنشد مصطفى عاطف عن سعادته بتقديم أنشودة "قمر سيدنا النبي"، اليوم الأحد في احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، التي شهدها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أنه حقق حلم من أحلام حياته.

المنشد مصطفى عاطف، عبر عن سعادته من خلال صفحاته في مواقع التواصل، وكتب: "لنهاردة يوم مهم جداً في حياتي شرف مدح النبي صلى الله عليه وسلم بالقصيدة اللي لفيت بيها العالم على أرض بلدي مصر ، و بحضور رئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي شرف كبير وحلم من احلامي تحقق وشهادة دعم للإنشاد والمنشدين مش ليا فقط بل لكل منشدين مصر شباب وشيوخ، الله يحفظ مصر وقيادتها وشعبها وشبابها ودايماً فخورين بمصر ودايماً خادمين لها".

وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم احتفالية وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ، وكرم خلالها عددا من النماذج المشرفة التي أثرت الفكر الإسلامي الرشيد من مصر والعالم الإسلامي وفي مجال الدعوة.

المنشد مصطفى عاطف يستعد بمشاركة الفنان محمد ثروت لتقديم أحدث أغانيه الدينية ، وهي بعنوان "يا حبيب الله"، ومن كلمات الشاعر سيد حسن، وألحان نديم جمال.