هيفاء وهبي جريئة في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورًا جديدة لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وظهرت هيفاء في الصور بإطلالة جريئة، بجانب سيارتها، ولاقت الصورة إعجاب جمهورها.

ومن ناحية أخرى أحيت هيفاء وهبي مؤخرًا حفلًا غنائيًا في الساحل الشمالي.

جدير بالذكر أن آخر أعمال هيفاء وهبي مسلسل "أسود فاتح" بطولة: "معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، روجينا، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، وناصر سيف"، وعُرض المسلسل عبر منصة "شاهد vip" في سبتمبر 2020، وهو من تأليف أمين جمال وسيناريو وحوار شريف يسري، إبراهيم ربيع، وحمدي التايه، وإخراج كريم العدل.