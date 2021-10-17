مي كساب تطلب الدعاء من الجمهور

كتب امير فتحي في الأحد 17 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” مي كساب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن إصابتها بفيروس كورونا .
فكتبت مي كساب في تغريدتها مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها قائلة : ” الحمد لله كورونا .. ادعولي ” .
وتفاعل المتابعون وعدد من نجوم الفن على تغريدة مي كساب داعيين الله لها في تعليقاتهم بالشفاء العاجل .
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