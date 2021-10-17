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مي كساب تطلب الدعاء من الجمهور

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كتب امير فتحي في الأحد 17 أكتوبر 2021 03:50 مساءً - أعلنت الفنانة المصرية ” مي كساب ” في تغريدة لها عبر حسابها على موقع تويتر عن إصابتها بفيروس .

فكتبت مي كساب في تغريدتها مطالبة جمهورها ومتابعيها بالدعاء لها قائلة : ” الحمد لله كورونا .. ادعولي ” .

وتفاعل المتابعون وعدد من نجوم الفن على تغريدة مي كساب داعيين الله لها في تعليقاتهم بالشفاء العاجل .

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/maikassab/status/1449510413696110593?ref_src=twsrc%5Etfw

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