شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء إضراب العاملين فى هوليوود بعد التوصل لاتفاق مبدئى يحقق مطالبهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجحت هوليوود في تجنب الإضراب الذى أعلنت عنه النقابة الأمريكية للعاملين فى قطاع السينما والتليفزيون في الولايات المتحدة، وذلك بالتوصل إلى اتفاق مبدئي بينهما، أمس السبت، وذلك قبل يومين فقط من تنفيذ تهديد الأعضاء بالإضراب، وكان ذلك بشأن فترات الراحة والوجبات ورفع أجور العمال.

وقال رئيس النقابة ماثيو لوب: "هذه نهاية هوليوود.. لقد وقف أعضاؤنا بحزم.. تصويتك على الإذن بالإضراب، وتحضيرك للإضراب، واستعدادك للمخاطرة بمعيشتك للقتال من أجل أنفسكم وبعضكم البعض، قد غيّر نقابتنا بشكل عميق"، فيما قالت المجموعة: "نشكرك على دعمك الذي لا يتزعزع".

ومن بين المكاسب التي تقول النقابة إنها فازت بها، هى توسيع استحقاقات الإجازة المرضية وتحسين الأجور والمزايا الممولة من صاحب العمل، وبينما لا يزال ينتظر من العمال الموافقة على الصفقة، تم إلغاء الإضراب، وذلك وفقا لموقع the hill.

وكانت النقابة الأمريكية للعاملين فى قطاع السينما والتلفزيون في الولايات المتحدة، أعلنت أن أعضائها البالغ عددهم 60 ألفاً سيبدأون إضراباً على مستوى البلاد يوم الاثنين المقبل، وذلك فى حالة عدم التوصل إلى اتفاق يلبي مطالبهم بظروف عمل عادلة وآمنة، والذي كان سيعتبر الأول من نوعه منذ 128 عاماً، ويضم قطاع السينما والتلفزيون المصورين السينمائيين والمخرجين ومصممي الديكور والنجارين ومختصي الشعر والمكياج ورسامي الرسوم المتحركة وغيرهم الكثير.

وتقول النقابات، إن "استعادة العمل بعد فترة وباء كورونا أدى إلى تدهور ظروف العمل"، وأضاف أعضاء النقابة أنهم "مجبرين على العمل لساعات طويلة ولا يحصلون على راحة مناسبة لتناول الوجبات ووقت كافٍ بين المناوبات".