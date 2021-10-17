شكرا لقرائتكم خبر عن "مش فارق معايا".. أروى جودة ترد على التنمر عليها بعد ظهور "السيلوليت" بقدمها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرضت النجمة أروى جودة لواقعة تنمر بعد ظهورها أمس على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي، حيث استغلت إحدى الصفحات الخاصة ببيع منتجات العناية بالبشرة صورتها بشكل ساخر للترويج لمنتجاتهم والإشارة لأقدامها التي ظهر عليها علامات السيلوليت، ما دفعها للرد عبر الصفحة مؤكدة أن ظهورها ببعض العيوب لا يفرق معها لأن ذلك أمر طبيعي.

اروي جودة



اروي

الاعلان قبل حذفه

وردت أروى جودة على هذا الحساب قائلة: "أنا مش فارق معايا إن يكون عندي سيلوليت دي حاجة عادية وطبيعية.. ده غير أنه ميصحش تستخدموا صوري أو صور أي حد من غير استئذان".



رد اروي

وعقب الهجوم الذي طال الحساب، قررت الإدارة حذف المنشور تمامًا من الصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت قالت الفنانة أروى جودة إن وزنها زاد حوالى 30 كيلو فى فترة كورونا، مضيفة: "فى مهرجان الجونة الماضى كنت خسيت 15 كيلو ودلوقتى بكمل تخسيس".

وأضافت خلال استضافتها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" الذى يذاع على قناة onأنا محظوظة بالتعاون مع كبار المخرجين منهم تامر محسن، وسامح عبدالعزيز وعمرو سلامة وشريف عرفة وغيرهم، حيث استفدت منهم الكثير.

وشاركت مؤخرا الفنانة أروى جودة في مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، وتم عرضه فى موسم رمضان الماضى.