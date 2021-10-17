شكرا لقرائتكم خبر عن بدلة صبا مبارك الزرقاء وعلاقتها بأحمد حلمى.. اعرف القصة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلت النجمة صبا مبارك، على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الثالث من الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائى، أمس السبت، وظهرت صبا ببدلة زرقاء اللون، ما لفتت انتباه الجميع وأخذها رواد السوشيال ميديا و شبهها البعض ببدلة النجم أحمد حلمى التى ارتدها فى فيلم" جعلتني مجرما"، وتم تركيب الصورتين جنب بعض بتعليق:" دى بدلة أحمد حلمى، صبا بقيت بتلبس من عند أبو نسمة".



أحمد حلمى و صبا مبارك



أحمد حلمى



صبا مبارك

يذكر أن فيلم "كباتن الزعتري" شارك في أكثر من 82 مهرجان حول العالم، وترشح لأكثر من 15 جائزة دولية، وشهد عرضه العالمي الأول في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، حيث حصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام في المهرجان. ويذكر أن الفيلم كان قد فاز بعدة جوائز عند مشاركته في الدورة الثالثة ضمن القائمة القصيرة للأفلام في مرحلة ما بعد الإنتاج.

يدور قصة الفيلم حول محمود وفوزي، اللذين يعيشان في مخيم الزعتري للاجئين في الأردن منذ خمس سنوات. على الرغم من ظروفهما الصعبة، فإنهما يركزان كل طاقتهما على حبهما الأول: كرة القدم. عندما تصل أكاديمية أسباير إلى المخيم لاختيار لاعبين لبطولة دولية، ومن المنتظر أن ينطلق الفيلم في دور العرض الأمريكية في نيويورك ولوس أنجلوس ابتداءً من 19 نوفمبر.