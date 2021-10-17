شكرا لقرائتكم خبر عن ممدوح وافى فى ذكراه.. تأثر أحمد زكى برحيله ومحمد صبحى كان يتفاءل به والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن الفنان ممدوح وافي يتمتع بموهبة كوميدية طبيعية فقط ولكنه كان محبوبًا من كل النجوم الذين وقف أمامهم، وكان صديقًا مقربًا من النجم أحمد زكي وشاركه الكثير من الأعمال من أشهرها "البيضة والحجر" و"استاكوزا" وغيرها.

اليوم 17 أكتوبر يتزامن مع ذكري رحيله فقد رحل عن دنيانا في نفس اليوم عن عمر 2004 عن عمر (53 سنة)، وكان رحيله صادمًا للفنان أحمد زكي صديقه المقرب وتأثر جدًا بوفاته وظل مكتئبًا لفترة وغير مصدق لما حدث، خاصة أن وافي كان أقرب الناس لزكي في فترة مرضه أيضًا ورحل زكي بعد وافي بفترة قصيرة جدًا.



ممدوح وافي واحمد زكي

الفنان ممدوح وافي قدم معالنجم محمد صبحي مسرحية "الهمجي" وشاركه في عدة أجزاء من مسلسل "يوميات ونيس" وكان محمد صبحي يتفاءل به جدًا في أي عمل يشاركه فيه البطولة، وفى أحد اللقاءات للفنان محمد صبحى قال إن الراحل ممدوح وافى كان دائم التأخير، ومن المعروف أن التأخير عكس قوانين العمل مع الفنان محمد صبحى، وكان يعتذر ممدوح وافى بطريقته وهى إحضار الحلويات لفريق العمل، وعندما التزم ممدوح وافى بمواعيد التصوير اعتاد فريق العمل أن يحضر ممدوح وافى الحلويات ومزح الفنان محمد صبحى قائلا: "إن هذا السبب هو الذى دفعه لأن يمد دوره فى المسلسل وهو إحضار الراحل ممدوح وافى أشهى الحلويات لفريق العمل".