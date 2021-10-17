شكرا لقرائتكم خبر عن بونبوناية الريد كاربت.. مايان السيد تتصدر التريند بـ4 فساتين فى الجونة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة الشابة مايان السيد، التريند كعادتها بعد خطفها الأنظار على السجادة الحمراء في مهرجان الجونة السينمائي علي مدار ثلاث أيام، ومنذ اليوم الأول بحفل افتتاح المهرجان سجلت مايان تواجدها بقوة بفستان أحمر لامع مكشوف وتسريحة شعر ناعمة.



مايان السيد



مايان السيد بافتتاح مهرجان الجونة

كما ظهرت مايان بإطلالة جذابة ثانية، خلال تواجدها لحضور العرض الخاص لفيلم "كباتن الزعتري" في اليوم الثالث للمهرجان، حيث ارتدت فستانا باللون الأزرق السماوي، وكان ضيقا َوطويلا واعتمدت تسريحة شعر منسدل، ولفتت مايان الأنظار كالعادة بحركاتها العفوية ومداعبتها لكاميرات المصورين على السجادة الحمراء.



مايان السيد



مايان بريد كاربت فيلم كباتن الزعتري



مايان السيد

وتحت عنوان "اختر التألق"، أبهرت ماريان متابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، بجلسة تصوير لها خلال تواجدها في مهرجان الجونة وهي ترتدي فستان أصفر لامع مكشوف من منطقة البطن.



مايان السيد

وآخر الإطلالات عند ظهورها بجامبسوت أسود وذهبي، خلال افتتاح منصة الجونة السينمائية، وظهرت بصور منها مع الفنان سيد رجب.



مايان وسيد رجب



مايان



مايان

من ناحية أخري يضم جدول عروض اليوم الأحد، رابع أيام الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى 14 فيلمًا في مختلف المسابقات، حيث يعرض الفيلم "ريش" الساعة 6.30 مساء بقاعة مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، الفيلم إنتاج مصري فرنسي هولندي يوناني مشترك، وكان فيلم "ريش" قد فاز الجائزة الكبرى لمسابقة أسبوع النقاد الدولي في الدورة الرابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي بفرنسا.

ويعرض في قاعة أوديماكس فيلم "مورينا" انتاج كرواتيا، البرازيل، الولايات المتحدة الأمريكية، سلوفينيا، والمشارك في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، الساعة 3.30 مساء، وبعده يعرض برنامج الأفلام القصيرة الساعة 6:15 مساءً