شكرا لقرائتكم خبر عن صابر الرباعى يتمنى الشفاء لـ وائل كفورى: "الله لا يحرمنا منك ومن صوتك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص النجم صابر الرباعى، على توجيه رسالة إلى النجم وائل كفورى بعد خروجه سالمًا من حادث سير، متمنيًا له الشفاء العاجل وكتب على تويتر: "وائل حبيبي ألف حمد لله على سلامتك والله لا يحرمنا منك ومن صوتك وتظل على رأس عائلتك وأولادك وتقوم بالسلامة".



صابر الرباعى

وطمأن الصديق المقرب لوائل كفورى، الشاعر حبيب بو أنطون جمهوره بعد الحادث الذى تعرض له وتهشم سيارته، وغرد على "تويتر" قائلاً: ‏‎"وائل بخير شكرًا يا عدرا".

ونقل وائل كفورى إلى مستشفى معونات جبيل لتلقى العلاج، حيث خضع للفحوص الطبية اللازمة، لا سيّما أن الحادث أسفر عن كدمات فى أنحاء جسده وأضرار جسيمة لحقت بسيارته

وكان الإعلامى اللبنانى دومينيك أبو حنا قد أعلن تعرض النجم وائل كفورى لحادث سير مروع وتهشم سيارته، ونشر صور للسيارة على حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر" وعلق: "الحمد لله على السلامة للنجم وائل كفورى الذى تعرض لحادث سير مروع".