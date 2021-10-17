شكرا لقرائتكم خبر عن مصممة بدلة خالد سليم فى افتتاح الجونة تكشف تكلفة تزيينها بالماس بالدولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف النجم خالد سليم، الأنظار بعد ظهوره بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامسة، وهو يرتدى بدلة مميزة باللون الأسود مزينة بالألماس، حيث كشفت مصممة البدلة مارجو حنا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، عن سعر البدلة والتي وصلت إلى مليون دولار، ونشرت صورة لخالد سليم يرتدي البدلة، مصحوبة بتعليق: "بفضل الله، مليون دولار تكلفة الماس على بدلتنا المخصصة من حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي"، كما نشرت فيديو خلال صنعها للبدلة يظهر مدى الدقة والابهار فى التنفيذ.



خالد سليم



تدوينه مصممة بدلة خالد سليم

من جانبه، قال خالد سليم، على هامش استضافته في حفل افتتاح الجونة السينمائي مع زوجته، إن البدلة مرصعة بالألماس الحر 80 قيراطًا، باللونين الأبيض الأسود، موزع على الياقة واليد، حيث لفتت زوجته أنها كانت حريصة علي اختيار البدلة معه وتنسيق الألوان.

وينتهى النجم خالد سليم من تصوير فيلمه الجديد "فى القلب" خلال الأسابيع القليلة المقبلة حيث يتبقى له حوالى 3 أيام تصوير، ومن المقررأن يستكمل مشاهده الأخيرة بعد انتهاء فعاليات مهرجان الجونة السينمائى الذى تم افتتاحه أمس الخميس فى دورته الخامسة لعام 2021، ويشارك فى بطولة الفيلم الفنانة نسرين طافش.

وتدورأحداث فيلم "فى القلب"، فى إطاررومانسي، من خلال محاولة إحدى السيدات إفساد علاقة الحب بين خالد سليم وزوجته إنجى كيوان، بعد إخباره أن زوجته تخونه مع أقرب أصدقائه، ومن هنا يدخل فى مرحلة الشك، قبل أن تتعرض زوجته لحادث يؤدى لوفاتها، ليدخل بعدها فى قصة حب مع نسرين طافش.

والفيلم بطولة خالد سليم ونسرين طافش وسوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.